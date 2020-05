La coulée de gravats a notamment endommagé une digue d'évitement ainsi que des filets de protection et des senseurs d'alerte.

Un nouvel éboulement a entraîné la fermeture de la route nationale de l'Axen près de Sisikon (UR) de mardi soir à mercredi après-midi. Il n'a pas fait de blessé. La route qui relie l'A4 et l'A2 sur l'axe du Gothard est souvent victime d'incidents de ce type.

L'éboulement est survenu mardi vers 22h15 pour des raisons encore inconnues, indique mercredi à Keystone-ATS une porte-parole de l'Office fédéral des routes. la réouverture de la route a été annoncée pour 16h00. La voie était à nouveau libre en fin d'après-midi, selon le site en ligne du TCS.

Le système d'alarme, installé l'automne dernier suite à une série d'éboulements, s'est déclenché instantanément, permettant une fermeture rapide de la route nationale qui longe le lac des Quatre-Cantons entre Brunnen (SZ) et Flüelen (UR).

L'infrastructure routière n'a pas souffert de l'éboulement. La coulée de gravats a en revanche endommagé une digue d'évitement, des filets de protection et des senseurs du système d'alerte. Les senseurs ont été réparés mercredi matin. La digue et les filets seront remis en état ces prochaines semaines.

Durant la fermeture, le trafic nord-sud était détourné par Lucerne et l'A2. Sur le plan régional, il était possible de circuler jusqu'à Sisikon (UR) en provenance du nord et jusqu'au lieu-dit Tellsplatte (UR) en circulant depuis le sud.

