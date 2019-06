Le parlement lucernois a décrété symboliquement l'urgence climatique. Il reconnaît ainsi que la nécessité d'enrayer le changement climatique et ses conséquences est une tâche prioritaire. Le gouvernement va élaborer une stratégie climatique.

Les députés réunis lundi à Lucerne en session extraordinaire sur le climat ont accepté par 87 voix contre 23 un postulat du PLR et du PDC qui décrète symboliquement l'urgence climatique. Un postulat similaire des Verts, mais qui ne contenait pas le mot "symbolique", a été partiellement adopté par 72 voix contre 37.

Postulats

Le parlement a aussi adopté deux postulats demandant que le gouvernement lucernois élabore une stratégie face à la crise climatique. Il doit notamment examiner comment réduire les émissions de CO2 et étudier les mesures à prendre pour se protéger des conséquences du changement climatique.

Le président de l'exécutif Robert Küng a souligné que le canton fait déjà ce qui est politiquement possible en matière de lutte contre le changement climatique. Si on décide d'aller plus loin, il faut que la Confédération s'implique. La responsabilité personnelle de chacun doit aussi contribuer à résoudre les problèmes.

Mesures de protection

Le parlement a accepté à l'unanimité un postulat du PDC exigeant du gouvernement un rapport sur les conséquences et les dangers du changement climatique pour le canton. Il doit aussi inclure des mesures de protection.

Les députés ont également adopté par 94 voix contre 14 un postulat socialiste sur les conséquences des chaleurs extrêmes et des périodes de sécheresse et les mesures à prendre en matière d'approvisionnement en eau. Seul le groupe UDC s'y est opposé.

Demande des Verts rejetée

Les Verts ont aussi demandé que l'objectif zéro émission de CO2 soit atteint en 2030 déjà. C'est une exigence de la jeunesse, a argumenté Jonas Heeb. Le parlement a rejeté cette requête par 71 voix contre 40. En revanche, les députés ont accepté par 69 voix contre 42 une motion des Vert'libéraux exigeant un rapport sur les mesures à prendre pour atteindre cet objectif en 2050.

Pour la majorité, les mesures contre le changement climatique doivent être planifiées et mises en oeuvre par étapes. Pour le PDC, le PLR et l'UDC, il faut miser sur la responsabilité individuelle, l'innovation et les incitations. Les trois partis s'opposent à des interdictions et des mesures contraignantes.

Le temps presse

Pour le PS, le changement climatique est une réalité. La Suisse est plus touchée que d'autres pays. Beaucoup de plantes et d'animaux ne pourront pas s'adapter à une modification climatique si rapide. Le temps presse et il faut prendre des mesures efficaces.

Les Verts sont d'avis que la législation cantonale actuelle ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés par l'Accord de Paris sur le climat. Des mesures doivent être prises rapidement et il faut débloquer des moyens financiers pour les réaliser.

