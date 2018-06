Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 juin 2018 14:17 01. juin 2018 - 14:17

Urs Fischer a été désigné comme nouvel entraîneur d'Union Berlin. L'ancien coach de Bâle entre immédiatement en fonction au sein du club de 2e Bundesliga.

Union Berlin a présenté Fischer comme le nouvel entraîneur lors d'une conférence de presse.

Dernièrement, Fischer (52 ans) avait dirigé le FC Bâle jusqu'en juin 2017. En 2016, il avait fêté le titre en Championnat avec les Rhénans et le doublé une saison plus tard. Auparavant, le Zurichois avait entraîné en Super League le FC Zurich et le FC Thoune.

Union Berlin n'avait pas conservé son entraîneur André Hofschneider après une phase retour décevante ce printemps, qui s'est soldée par une 8e place au classement.

Fischer est le neuvième entraîneur suisse à exercer en 1re ou 2e Bundesliga.

