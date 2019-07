La présidente élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a plaidé mardi à Zagreb pour un rééquilibrage de l'Union européenne (UE) afin qu'elle puisse faire face avec succès aux défis devant elle.

"Mon but politique est de rééquilibrer l'UE (...) entre l'est et l'ouest, le sud, le nord, les petits et les plus grands pays, les jeunes (pays membres, ndlr) et les anciens", a-t-elle déclaré à la presse avant un entretien avec le Premier ministre croate Andrej Plenkovic.

L'UE fait face à plusieurs défis, dont le Brexit ou la situation démographique, a indiqué la présidente élue de la Commission européenne. La nécessité de réformer l'UE est également un des projets sur lequel insiste le président français Emmanuel Macron.

"Le monde souhaite plus d'Europe et a besoin d'une puissante voix européenne que nous ne pourrons avoir que si nous sommes unis", a déclaré Ursula von der Leyen. "Nous savons tous que nous ne pourrons faire face aux défis qu'unis, prospères et forts", a-t-elle ajouté.

Larges consultations

La Croatie, qui a rejoint l'UE en 2013, doit prendre la présidence tournante de l'union en janvier 2020. Jeudi, en visite à Varsovie, Mme von der Leyen avait indiqué qu'elle lancerait de larges consultations sur l'avenir de l'UE à sa prise de fonctions en novembre.

"Nous voulons lancer une conférence sur l'avenir de l'Europe qui se déroulera dans nos pays membres et dont les discussions porteront sur la manière dont les populations, les Européens, conçoivent l'avenir de leur Union européenne", avait-elle ajouté.

La semaine dernière, Ursula von der Leyen s'était rendue à Paris pour son premier déplacement depuis son élection. "Nous sommes d'accord pour travailler tous les deux pour une Europe forte, unie et ambitieuse", avait-elle déclaré. "Je vous sais à mes côtés", avait-elle ajouté en s'adressant à M. Macron qu'elle avait remercié "pour son soutien" à son élection.

