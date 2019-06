L'Américain Gary Woodland reste leader de l'US Open au terme du 3e tour. Mais il ne compte plus qu'un coup d'avance sur l'Anglais Justin Rose sur les greens de Pebble Beach.

Woodland a rendu une carte de 68, soit trois coups sous le par, pour un total provisoire de 202 (-11). Le no 1 mondial et double tenant du titre, l'Américain Brooks Koepka, est en embuscade à la 3e place, à égalité avec son compatriote Chez Reavie et le Sud-Africain Louis Oosthuizen, à quatre coups du leader.

L'Américain Tiger Woods est lui relégué à onze coups. Il aura bien de la peine à rééditer son succès du Masters.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Billets gratuits pour rencontrer Lili Hinstin