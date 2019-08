Ce devait être le choc de la première journée en ouverture de la session nocturne sur le monumental court Arthur-Ashe, mais il n'y a pas eu de match.

L'Américaine Serena Williams a pulvérisé la Russe Maria Sharapova 6-1 6-1.

"Ce n'est jamais facile de jouer contre Maria. Après le tirage au sort, tous mes entraînements ont été très durs, très pointus, parce que c'était un tirage vraiment très difficile", a déclaré Williams au terme d'un match qui n'a même pas duré une heure (59 minutes).

Sharapova, lauréate à Flushing Meadows en 2006 et elle aussi no 1 mondial, aura tout tenté, y compris les montées à la volée qui n'ont jamais réellement fait partie de son arsenal. Mais en face, engoncée dans une drôle de combinaison noire ras du cou aux manches longues et au short très court, Serena, aujourd'hui 8e mondiale, a été parfaitement intraitable.

Finaliste l'an dernier et toujours en quête d'un 7e trophée à Flushing Meadows après 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 et 2014, Williams attend encore de remporter son premier tournoi depuis son retour de maternité en mars 2018. Son dernier trophée remonte donc à l'Open d'Australie, son 23e Majeur en janvier 2017, malgré trois finales de Grand Chelem disputées depuis.

Et sa saison 2019 a été également contrecarrée par des problèmes à un genou et, ces dernières semaines, au dos. "Le corps va bien", a assuré l'Américaine après sa qualification lundi. "Mon dos va beaucoup mieux, donc on va bien s'amuser !", a-t-elle lancé à un public ravi.

