Ce contenu a été publié le 7 septembre 2011 22:42 07. septembre 2011 - 22:42

Tennis - La pluie a comme prévu joué les trouble-fête pour la deuxième journée consécutive mercredi à l'US Open.

Rafael Nadal (no 2), Andy Murray (no 4) et David Ferrer (no 5) ont pu enfin entamer leur 8e de finale, mais ils ont cependant été contraints de regagner les vestiaires après à peine un quart d'heure de jeu. A 16h45, ils n'avaient pas encore pu reprendre leur match...

Mené 0-3 par Gilles Muller (ATP 68) dans le stade Arthur Ashe, Rafael Nadal ne masquait pas sa rage. "On ne veut pas aller sur le court s'il pleut. Si je dois aller sur le court, je vais sur le court, mais je pense que ce n'est pas juste", a expliqué le gaucher majorquin sur la chaîne de télévision ESPN.

"S'il y a discussion pour savoir si les courts sont jouables, c'est qu'à mon avis ils ne sont pas jouables. Il bruinait encore et les fonds de courts étaient encore humides", a indiqué sur ESPN Andy Roddick (no 21), qui menait 3-1 face à David Ferrer. "Nous avons voulu faire savoir (aux organisateurs) que nous ne voulions pas être remis dans cette position. Je comprends qu'il faut du tennis à la télé et le volet business de la chose, mais les joueurs doivent se sentir en sécurité."

La possibilité de pouvoir terminer ce tournoi dimanche existe encore, et ce même si les 8es de finale du bas du tableau masculin devaient se conclure jeudi seulement. La tâche du rescapé de cette partie de tableau pourrait cependant s'avérer dantesque: le futur finaliste pourrait devoir disputer quatre matches en quatre jours ! On n'en est cependant pas encore là, les prévisions n'étant pas vraiment optimistes pour les quatre journées suivantes.

Ces problèmes météorologiques pourraient par ailleurs avoir un impact sur la Coupe Davis. Des discussions ont ainsi été entamées au sujet d'un éventuel report de certains matches prévus du 16 au 18 septembre. Le barrage Australie-Suisse est en premier lieu concerné: Roger Federer arriverait ainsi à Sydney deux jours après avoir quitté New York, où il pourrait devoir rester jusqu'à lundi voire mardi. Les décisions seraient cependant prises au cas par cas, en tenant compte des performances des différents protagonistes de l'US Open.

