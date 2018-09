Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Tiger Woods a mis fin dimanche à une période de plus de cinq années sans titre. L'Américain a remporté le Tour Championship, dernière épreuve de la saison sur le circuit professionnel américain.

Woods, qui sera l'une des têtes d'affiche de la Ryder Cup à partir de vendredi près de Paris, a décroché le 80e titre PGA de sa carrière, le premier depuis août 2013, dans une ambiance frisant l'hystérie collective, avec des milliers de spectateurs jouant des coudes pour assister à un événement historique autour du green du trou no 18 et hurlant leur joie.

"Il a fallu se battre toute la journée, mais j'ai adoré cette journée. C'était un sacré défi en début d'année de penser que je pourrais regagner, mais au fil des compétitions, j'ai vu que cela serait possible", a-t-il expliqué, visiblement ému.

Il ne manque plus à Woods que deux succès pour égaler le record de son compatriote Sam Snead qui a remporté 82 titres PGA entre 1936 et 1965.

En tête depuis le 1er tour sur le parcours d'East Lake, près d'Atlanta, l'ancien roi incontesté du golf s'est imposé avec deux coups d'avance sur son premier poursuivant, son compatriote Billy Horschel.

Avec ce succès, Woods referme définitivement le chapitre le plus sombre de sa carrière sportive. Entre 2014 et 2017, celui qui est présenté comme le meilleur golfeur de l'histoire a enchaîné les saisons désastreuses et a été éloigné des parcours de golf à plusieurs reprises pendant de longs mois après avoir subi quatre opérations du dos. Déprimé, classé au delà de la 1000e place, il avait même envisagé en 2016 de mettre un terme à sa carrière alors qu'il ne pouvait plus marcher.

Woods a également fait de nouveau parler de lui pour ses déboires personnels en 2017, huit ans après les révélations de ses innombrables infidélités qui avaient sensiblement écorné son image.

Il avait été arrêté, endormi au volant de sa voiture sous l'emprise d'un cocktail de médicaments et d'antidépresseurs, et les images de son arrestation avaient fait le tour du monde.

