Ce contenu a été publié le 17 juillet 2018 07:04 17. juillet 2018 - 07:04

Usain Bolt a peut-être trouvé le club qui va lui permettre de lancer enfin sa carrière dans le football. L'avenir de l'octuple Champion olympique du sprint s'inscrit ainsi en Australie.

Usain Bolt participera à partir du mois prochain à la préparation de l'avant-saison des Central Coast Mariners, l'une des dix équipes de l'A League dont les trois coups seront donnés le 19 octobre prochain. Selon l'agent Tony Rallis, "un accord de principe a été trouvé entre les Mariners et Usain Bolt pour sa présence durant les six semaines du camp d'entraînement." A l'issue de cette préparation, les Mariners prendront la décision de lui proposer ou non un contrat.

Il reste ainsi au Jamaïcain d'apporter la preuve qu'il est capable, à 31 ans, de tenir sa place dans un championnat qui n'est sans doute pas le plus relevé au monde, mais dont le niveau est respectable. Depuis sa retraite des pistes l'an dernier, Usain Bolt s'est entraîné avec le Borussia Dortmund et le club norvégien de Stromgodset.

