Depuis 1980, le nombre de prestations de transport n'a cessé d'augmenter. Il y a de nos jours 1,6 fois plus de moyens de transports privés sur la route qu'il y a 40 ans. Les statistiques montrent une hausse des vélomoteurs, des vélos et des piétons.

Contrairement aux voitures et aux motos, le nombre de vélomoteurs et de vélos n'a cessé de diminuer de 1980 à 2009. Il y a dix ans, le nombre de vélomoteurs était trois fois moins élevé qu'en 1980 alors que le nombre de cyclistes avait baissé d'environ 12%.

La tendance s'est inversée en 2009 et en 2010 après que les nouvelles batteries au lithium ont fait des vélos électriques un nouveau best-seller. Les vélomoteurs, qui incluent également les vélo électriques rapides, sont passés depuis 2010 de 140'000 à plus de 200'000 véhicules. Les bicyclettes, y compris les vélos électriques lents, sont 12% plus nombreuses. Elles ont retrouvé le niveau du début des années 1990.

Ce développement ne se fait pas au détriment du nombre de piétons. Selon les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) ("Transport de personnes: prestations de transport"), ce n'est toutefois que partiellement le cas. Le nombre de piétons n'a diminué que d'environ 2 % entre 2011 et 2015. Depuis lors, les piétons ont de nouveau augmenté de 1% chaque année.

