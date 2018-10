Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Selon le parquet de Thonon-les-Bains, le cycliste était "parfaitement identifiable" sur ce chemin fréquenté, pentu et difficile d'accès, à 1350 mètres d'altitude (image d'illustration).

La préfecture de Haute-Savoie a annoncé jeudi l'interdiction de la chasse pour cette saison sur une partie du territoire de la commune de Montriond où un vététiste britannique est mort le 13 octobre. L'homme a été accidentellement touché par un tir lors d'une battue.

"Considérant cet accident et la nécessité d'une mesure d'urgence au titre de la sécurité publique", le préfet Pierre Lambert indique avoir également décidé "de suspendre provisoirement du permis de chasser les neuf membres de l’équipe de chasse présente lors de cet accident pour la campagne cynégétique 2018-2019".

Cette décision intervient 12 jours après la mort du cycliste britannique, originaire du Pays de Galles et restaurateur aux Gets. L'homme, qui pratiquait le VTT à la lisière d'un bois, a été accidentellement atteint en plein après-midi par le tir d'un chasseur de 22 ans.

Cycliste "parfaitement identifiable"

Le tireur, qui participait à une battue et qui visait un sanglier, a été mis en examen pour "homicide involontaire par violence délibérée, et manquement aux obligations de sécurité". Il a été placé sous contrôle judiciaire et est interdit de chasse comme de port d'arme.

Une enquête pour homicide involontaire aggravé, confiée à la brigade de recherches de Thonon-les-Bains, a été ouverte par le parquet de Thonon-les-Bains, qui a estimé que l'homme était "parfaitement identifiable" sur ce chemin fréquenté, pentu et difficile d'accès, à 1350 mètres d'altitude.

Le maire de Montriond avait immédiatement pris un arrêté suspendant provisoirement la chasse sur son territoire, par respect pour la victime et dans l'attente des résultats de l'enquête.

