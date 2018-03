Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Un exercice simulant un gros incendie de forêt et l'évacuation d'une partie des habitants a eu lieu mardi et se prolonge mercredi dans le Valais central. Plus de 300 hommes prennent part à cet exercice baptisé "Vulcain".

Cet entraînement "permettra d'améliorer la coordination des forces de sécurité civiles et militaires", a indiqué le canton du Valais mercredi dans un communiqué. Le scénario imaginé prévoit un feu de forêt qui s'étend rapidement en direction notamment de la station de Crans-Montana.

La progression de l'incendie virtuel est marquée par des appareils à fumée et les routes seront bloquées uniquement sur la carte. "La population est informée qu'il s'agit d'un exercice", précise le canton.

L'Etat-Major intercommunal de conduite de Crans-Montana, le service valaisan de la sécurité civile et militaire ainsi que le bataillon de la Région territoriale 1 de l'Armée suisse sont impliqués dans l'exercice. Sur le terrain, des sapeurs pompiers, l'association des communes de la région, la police municipale et la protection civile sont également présents.

Un bilan sera tiré au terme de l'exercice et des correctifs seront apportés en fonction. "L'incendie de Viège (ndlr le 26 avril dernier) l'a démontré: ce type de catastrophe de grande ampleur peut arriver chez nous. Une bonne préparation dans ce contexte est un facteur de réussite pour l'avenir", note encore l'Etat du Valais.

