Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 mars 2018 16:49 02. mars 2018 - 16:49

Des personnes à l'aide sociale et sans aucune perspective d'emploi ont participé à un programme de réinsertion sociale lancé par l'OSEO Valais. Les résultats réjouissants de ce projet pilote ont été présentés vendredi à la presse.

L'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière valaisanne (OSEO Valais) a lancé en octobre 2016 à Sion une structure d'accueil pour les personnes fragilisées, à l'aide sociale et pour qui une insertion professionnelle n'est pas réaliste. Elles peuvent venir y suivre des activités artistiques.

L'étude conduite par le HES-SO Valais montre que plus de 80% des participants ont vu des effets positifs sur leur vie. Ils ont réussi à sortir de leur isolement, à retisser des liens sociaux, à reprendre confiance en eux et en leurs capacités. Leur état de santé s'est aussi globalement amélioré, et tous ont vu leurs frais médicaux diminuer.

Une quarantaine de personnes

Quinze personnes ont été suivies dans le cadre de cette étude. Mais elles sont une quarantaine au total à avoir participé volontairement à ce programme d'insertion sociale depuis son lancement, il y a environ une année et demie, a précisé à l'ats Gérard Moulin, directeur de l'OSEO Valais.

Développé par l'OSEO, le programme est soutenu financièrement par le service de l'action sociale et la Ville de Sion. Les participants sont adressés par le centre médico-social de la Ville de Sion.

Neuer Inhalt Horizontal Line