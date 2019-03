La pénurie d'infirmiers et d'infirmières inquiète en Valais comme en Suisse. Pour tenter de la freiner, la Haute école de santé de la HES-SO Valais lance des cours pour ceux qui ont quitté la profession et souhaitent y revenir.

Nombreux sont les infirmiers, mais surtout les infirmières, qui se retirent du secteur de la santé ou arrêtent de travailler. "Cela s'explique en partie par la pénibilité du travail et la difficulté de concilier vie professionnelle et privée", a indiqué à Keystone-ATS Irma Mathier Favre, responsable de la formation continue à la Haute école de santé de la HES-SO Valais.

Certains aimeraient renouer avec leur activité, mais ne trouvent pas l'occasion de remettre leurs connaissances à jour. C'est ce que leur offre la HES-SO Valais en organisant dès septembre 2019 des cours de réinsertion professionnelle à Sion et à Viège.

Centrés sur les soins de longue durée, les cours théoriques et pratiques s'étaleront sur quinze jours. "Cela est suffisant pour un bon démarrage", assure Irma Mathier Favre. L'accent sera mis surtout sur la pratique.

Soutien financier

L'offre sera reconduite jusqu'en 2022 en cas de demande suffisante. Selon Irma Mathier Favre, le succès sera au rendez-vous, en tout cas dans la partie francophone du canton où l'intérêt s'est déjà fait sentir.

Les cours seront organisés en collaboration avec la section valaisanne de l'Association suisse des infirmières et infirmiers. Le canton et la Confédération assument la plus grande partie des coûts, à part égale.

"En Suisse, un tiers de la main-d'oeuvre qualifiée dans le domaine des soins, âgée de plus de 35 ans, et près de 50% de celle âgée de plus de 50 ans, ne travaillent plus dans le secteur de sa formation initiale. Les soins aux personnes âgées sont particulièrement concernés par cette pénurie", a indiqué cette semaine l'Etat du Valais dans un communiqué".

