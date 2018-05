Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 mai 2018 16:07 24. mai 2018 - 16:07

Bérengère Primat a repris la Fondation Pierre Arnaud à Lens (VS) et l'a rebaptisée Fondation Opale, du nom d'une pierre mythologique dans la culture aborigène (archives).

La Fondation Pierre Arnaud a trouvé un repreneur en la personne de Bérengère Primat. Une seconde vie pour le centre d'art de Lens (VS) qui vient de cesser son activité, faute d'avoir trouvé des solutions de financement.

Descendante d'une famille d'industriels français, Bérengère Primat réside à Crans-Montana (VS) et parcourt depuis quinze ans l'Australie à la rencontre du peuple aborigène. Elle s'est engagée "à assurer le financement et l'exploitation du centre culturel de Lens sur le long terme", indique la Fondation Opale jeudi dans un communiqué.

Bérengère Primat a rebaptisé la Fondation Arnaud en Fondation Opale, "du nom d'une pierre mythologique dans la culture aborigène". Le centre d'art situé au bord du lac de Louché dans le village de Lens "continuera à accueillir des expositions d'art" et devrait rayonner "au plan européen en tant que centre culturel aborigène contemporain".

Réalisée dans l'urgence, la reprise de la Fondation Arnaud nécessite "une période de transition". Durant cette dernière, il s'agira de mûrir le "positionnement clair et les activités futures de l'institution".

Inaugurée en 2013

La Fondation Arnaud avait ouvert ses portes en décembre 2013. En proie à des difficultés financières, elle avait annoncé en avril 2017 suspendre ses activités. Elle s'était ensuite rétractée et avait présenté un nouveau projet et réduit son personnel.

En 2017, il était alors question d'un déficit prévisionnel de plus de 800'000 francs. En sursis la Fondation n'a finalement pas trouvé de solutions de financement.

Neuer Inhalt Horizontal Line