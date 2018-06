Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 juin 2018 11:12 21. juin 2018 - 11:12

Le gros incendie qui a touché trois bâtiments mercredi près de la gare d'Evionnaz (VS) a fait deux blessés, deux personnes incommodées par la fumée. Les causes du sinistre, qui a mobilisé 65 pompiers, demeurent indéterminées.

L'incendie s'est déclenché mercredi vers 20h30 dans un hangar de la localité située entre Martigny et St-Maurice (VS). Le feu s'est étendu par la suite à un dépôt et au toit d'un immeuble voisin, a indiqué jeudi la police cantonale valaisanne. Plusieurs véhicules en stationnement ont été touchés.

Le sinistre a provoqué la destruction complète du hangar, du dépôt et des véhicules. Les huit occupants de l'immeuble voisin ont dû quitter leur logement pour être relogés. Les deux personnes incommodées par la fumée ont été conduites à l'hôpital de Martigny pour observation, précise le communiqué.

L'incendie a causé passablement de désagréments. Le trafic ferroviaire a été interrompu jusqu'à 23h30. Les principaux axes routiers, à l'exception de l'autoroute A9, malgré les volutes de fumée, ont subi des perturbations, avec une fermeture durant une partie de la nuit.

Selon les premiers éléments donnés en soirée, plusieurs explosions ont retenti, possiblement dues à des bonbonnes de gaz. Le sinistre a été maîtrisé au-delà de minuit, selon des informations recueillies par Keystone-ATS. Un train d'extinction et de sauvetage est arrivé en outre en provenance de Lausanne.

