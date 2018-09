Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 septembre 2018 07:00 17. septembre 2018 - 07:00

La précieuse montre, récompense d'une chasse au trésor à la Vallée de Joux (VD), a été remise samedi à l'un des gagnants, un Auvergnat. L'opération "Trésor du Temps" avait été lancée en mai 2014.

La cérémonie s'est déroulée dans la combe des puits à la vallée, à l'endroit même où le trésor a été caché pendant pas moins de quatre ans. La montre, une savonnette à répétition minute de Louis Audemars des années 1870-1880 estimée à 40'000 francs, a été remise à un des membres du duo gagnant.

Fier et heureux

Au bout de 1512 jours de recherche, ce chasseur de trésor auvergnat, qui se fait appeler Angelus, a réussi à percer la clé de toutes les énigmes. Il a ainsi pu déterrer le 6 juillet dernier la contremarque qui était enfouie.

"Planter la pelle et trouver quelque chose de la taille d'une carte postale au fin fond de la Vallée de Joux, c'est vraiment incroyable. Je suis fier et heureux", a déclaré l'"inventeur", terme employé pour désigner le gagnant d'une chasse au trésor organisée.

Découvrir une région

Outre la montre, le lauréat a souligné l'intérêt de la chasse, indique le communiqué des organisateurs. "Ce qui m'a particulièrement plu, c'est tout ce que l'on apprend sur la vallée. J'ai découvert une région que je ne connaissais pas, l'horlogerie, l'histoire".

Lancée le 16 mai 2014, la chasse au trésor était le fruit d'une collaboration entre l'Espace Horloger au Sentier et la société Label Vert. Le scénario se basait sur l'histoire de Jean R., un chercheur d'or fictif qui a trouvé un filon dans une mine de la Dent de Vaulion.

Des indices pour un secret

Jean R. a fait transformer son or en montre par un horloger du Brassus. Mais sentant la mort venir et sans descendant, il avait enterré son trésor dans un endroit secret que des indices ont permis de trouver.

Pour les organisateurs, qui voulaient faire découvrir le patrimoine de la vallée de manière ludique, le but est atteint. Même si la chasse a duré plus longtemps que prévu, plus de 2000 joueurs ont participé. Au vu de ce succès, une nouvelle chasse au trésor nationale pourrait être lancée.

