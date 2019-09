La Néerlandaise Annemiek van Vleuten a survolé la course dames des Mondiaux sur route, samedi, dans le Yorkshire, où elle a conclu une échappée solitaire de plus de 100 kilomètres.

Van Vleuten, qui est devenue la championne du monde la plus âgée de l'histoire, à 36 ans et 11 mois, a battu de plus de deux minutes sa compatriote Anna van der Breggen, la tenante du titre. L'Australienne Amanda Spratt a pris la troisième place au terme des 149 kilomètres.

La Genevoise Elise Chabbey s'est classée 21e à 5'20'' tandis que l'autre Suissesse Marlen Reusser a terminé à la 34e place à 5'31''.

