Ce contenu a été publié le 1 mars 2018 10:57 01. mars 2018 - 10:57

Sven Bärtschi et les Vancouver Canucks ont subi la loi des New York Rangers en NHL. Malgré un beau retour, les Canadiens se sont inclinés 5-6 après prolongation devant leur public.

Entre deux équipes de bas de classement de leurs conférences respectives, la partie fut passionnante. Menés 0-3, les Canucks sont revenus à 3-4 et 4-5. Ils ont même sauvé un point à 46'' du terme du temps réglementaire par Brock Boeser pour son 29e but de la saison. Mais au cours de la prolongation, John Gilmour a donné la victoire aux New Yorkais.

Sven Bärtschi a passé près de 14 minutes sur la glace mais n'a pas comptabilisé de point. Il a terminé la partie avec un bilan de +1.

