Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 8 mars 2018 15:35 08. mars 2018 - 15:35

Un lance-roquettes, des armes à feu, de la drogue et du matériel à la gloire du IIIe Reich ont été saisis lors d'une vaste opération visant la bande de motards des Hells Angels en Belgique, ont annoncé mercredi les autorités. Sept personnes ont été écrouées.

Mardi soir, douze personnes avaient été arrêtées après 18 perquisitions ordonnées par un juge d'instruction de Tongres, dans la province néerlandophone du Limbourg. Ces raids ont mobilisé une centaine de policiers.

Ils ont aussi abouti à la découverte d'un spectaculaire arsenal. Plus de 50 armes (couteaux et armes à feu), des coups-de-poing américains, des sprays au poivre, environ 800 cartouches, du haschisch et 10'000 euros en liquide ont été saisis, selon l'agence de presse Belga. Il y avait aussi "des gilets pare-balles, des logos de la police et des attributs nazis et liés à la SS".

Parmi les douze personnes interpellées, trois avaient été remises en liberté mercredi après leur audition par la police fédérale judiciaire du Limbourg. Le juge d'instruction a par ailleurs décidé deux nouvelles incarcérations jeudi, après les cinq déjà annoncées mercredi soir, ce qui porte le total à sept. Enfin, a précisé le parquet fédéral dans un communiqué, deux des interpellés ont été "libérés sous conditions" jeudi.

Aucune identité n'a été précisée, le parquet mentionnant simplement les initiales des sept personnes incarcérées, nées entre 1965 et 1983.

Bandidos interdits aux Pays-Bas

C'est dans le Limbourg, province de la région flamande limitrophe des Pays-Bas, que les gangs de motards impliqués dans la criminalité organisée en Belgique ont établi leurs bases. Le parquet fédéral avait établi mercredi un lien entre ce phénomène en développement et la politique plus répressive menée récemment par les Pays-Bas à l'encontre des bikers.

En décembre, la justice néerlandaise avait interdit sur tout le territoire du pays les "Bandidos", émanation d'un célèbre gang de motards fondé dans les années 1960 aux Etats-Unis. Dans le cadre du dossier instruit à Tongres, qui a valu les raids policiers de mardi, le juge est saisi d'une multitude d'infractions, selon Wenke Roggen, une porte-parole du parquet fédéral.

Mercredi Mme Roggen avait cité les chefs d'"extorsion, infraction à la législation sur les stupéfiants, sur les armes, appartenance à une organisation criminelle, vol avec violence, exploitation de la prostitution, d'une maison de débauche, menaces, coups et blessures volontaires, incendie volontaire la nuit".

Neuer Inhalt Horizontal Line