Ce contenu a été publié le 12 août 2011 21:27 12. août 2011 - 21:27

La place Saint-Pierre à Rome, entourée de sa célèbre colonnade du Bernin, doit être restaurée intégralement. Les travaux devraient lui faire retrouver le lustre qu'elle avait à l'origine quand elle fut conçue au XVIIème siècle.

Tout doit être restauré et rafraîchi: 376 colonnes et piliers, 140 statues, 1200 mètres de balcons et de corniches, les fontaines jumelles Clementina et Gregoriana, l'obélisque égyptien au centre de la place, érigé en 1586 par Sixte V. Même les lampadaires datant du XIXème siècle autour de l'obélisque seront restaurés.

Le chantier a déjà commencé autour d'une partie de la colonnade baroque à gauche de la place et doit durer trente mois. De "généreux sponsors" ont financé cet important chantier, a indiqué le Vatican, sans révéler lesquels.

