Jusqu'à fin octobre, la Fondation de l'Hermitage à Lausanne explore les multiples facettes artistiques de l'ombre. Près de 140 oeuvres, allant de la Renaissance à aujourd'hui sont à découvrir.

Le parcours couvre cinq siècles de l'histoire de l'art. Il rassemble des formes d'expression variées: peinture, sculpture, dessin, découpage, photographie, vidéo ou encore installation, explique jeudi la fondation nichée sur les hauts de Lausanne.

Prêts prestigieux

L'exposition "Ombres, de la Renaissance à nos jours", qui ouvre vendredi et durera jusqu'au 27 octobre, a bénéficié de prêts de nombreux musées et collections. Elle illustre "les liens entre l'ombre et les arts depuis les ombres portées" de la fin du Moyen-Age.

Des noms célèbres sont au rendez-vous lausannois. Rembrandt, Delacroix, Monet, Munch, Magritte, mais aussi Picasso, Warhol ou Boltanski. Les genres sont multiples: autoportrait, les recherches sur la perspective, le travail sur le clair-obscur ou la dramatisation des paysages avec des romantiques comme Caspar David Friedrich, relève la Fondation de l'Hermitage.

A travers les styles

L'apparition de la lumière artificielle ou les recherches sur la théorie des couleurs ouvrent de nouvelles voies. Au tournant du 20e siècle, Félix Vallotton et Hans Emmenegger utiliseront des contre-jours marqués et des ombres puissantes. Avec les symbolistes, tel Léon Spilliaert, les ombres seront souvent inquiétantes, soulignent les organisateurs.

Des artistes vidéos comme Vito Acconci, Jean Otth et Thomas Maisonnasse donnent leurs interprétations des grands mythes des origines qui relient l'ombre, l'art et la connaissance. Côté photos, des images d'Edward Steichen, Man Ray, Lee Friedlander et Wolfgang Tillmans montrent l'importance de l'ombre dans cet art de la lumière.

www.fondation-hermitage.ch

