Le canton de Vaud veut renforcer la qualité de l'air. Il lance 25 mesures qui s'appliqueront à l'agglomération Lausanne-Morges. Le dispositif veille à ne pas casser la dynamique démographique et économique.

D'importants progrès ont été réalisés en matière de lutte contre la pollution de l'air ces dernières années malgré la forte croissance économique et démographique vaudoise. Toutefois, "la situation pourrait être bien meilleure", a relevé mardi Jacqueline de Quattro.

Pour progresser encore, la conseillère d'Etat a présenté la révision du plan OPair. L'ensemble compte 25 mesures destinées aux 26 communes de l'agglomération Lausanne-Morges et les pôles fonctionnels Aclens-Vufflens ainsi que Littoral Parc.

Aménagement du territoire, mobilité, énergie, etc: le sujet est éminemment transversal et touchera l'ensemble des aspects de la vie des gens. Comme exemple de mesures contraignantes: toute entreprise de plus de 50 collaborateurs devra établir un plan mobilité, a annoncé la cheffe de département.

