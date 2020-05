Le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA) rouvre ses portes en deux phases, les 12 mai et 2 juin prochains. L'exposition "Vienne 1900, de Klimt à Schiele et Kokoschka" sera prolongée jusqu'au 23 août, indique jeudi le musée cantonal.

La première phase est prévue mardi prochain avec la réouverture des salles de La Collection (exposition permanente) et de l'exposition "Taus Makhacheva. 4'224,92 cm2 de Degas". Les deux expositions avaient ouvert un jour avant la fermeture due au confinement. L'entrée aux deux expositions sera gratuite, selon le MCBA.

L'horaire d'ouverture de la première phase est réduit, du mardi au dimanche, de 10h00 à 17h00. Les responsables du musée recommandent de réserver les billets en ligne. Afin de respecter les mesures de sécurité, le nombre de visiteurs sera limité, avertissent-ils également. Il est même possible qu'un moment d'attente soit demandé pour accéder aux expositions.

La seconde phase est prévue pour le 2 juin avec la réouverture de l'exposition "A fleur de peau. Vienne 1900, de Klimt à Schiele et Kokoschka" ainsi que l'ouverture de l'exposition "Yersin dessinateur", à l'Espace Focus. Trois fois par an, ce nouvel espace proposera des projets en lien étroit avec la collection du MCBA.

Librairie et resto ouverts

Les visites commentées ainsi que les rendez-vous publics sont en revanche suspendus jusqu'à nouvel ordre. Lorsqu'elles auront lieu, les visites guidées se feront sur demande et dans des formats réduits. La boutique-librairie du musée et le restaurant Le Nabi, désormais augmenté d'une terrasse, sont, eux, à nouveau ouverts aussi, dès le 12 mai, annonce encore le MCBA.

"Un plan de protection a été élaboré, adapté aux potentiels et aux contingences du bâtiment, et basé sur les recommandations de l'Association des musées suisses (AMS) afin de mettre en œuvre de manière optimale les prescriptions de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)", explique le musée.

Il s'agit de mesures sur le nombre de visiteurs, la distance sociale de deux mètres et les mesures d'hygiène (gel hydro-alcoolique à l'entrée), les billets en ligne, un parcours en sens unique et la séparation de l'entrée et de la sortie, détaille le MCBA.

