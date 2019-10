Le conseiller aux Etats Olivier Francais va tourner lundi soir dans les assemblées de parti pour convaincre la droite et le centre-droit de s'unir autour de sa candidature en vue du second tour de l'élection au Conseil des Etats (archives).

La bataille pour le second tour au Conseil des Etats s'engage dès lundi dans le canton de Vaud. Les partis décident de leur stratégie en soirée. Une délégation PLR se rendra au congrès de l'UDC à Combremont-le-Grand (VD).

Le conseiller aux Etats PLR Olivier Français tournera dans plusieurs congrès lundi soir, a-t-il indiqué à Keystone-ATS. Pour convaincre la droite de s'unir autour de sa candidature, le sénateur sortant passera auprès du PLR, des Vert'libéraux et en principe de l'UDC, que visitera également le président du PLR Vaud Marc-Olivier Buffat.

Les Vert'libéraux devraient probablement appeler à voter pour Olivier Français et pour la candidate verte Adèle Thorens, répétant leur mot d'ordre d'il y a quatre ans. C'est ce qu'avait déclaré dimanche le président du parti François Pointet.

Comme lors des trois précédentes élections aux Etats, les socialistes et les Verts vont proposer de reconduire l'alliance rose-verte et le ticket commun Ada Marra-Adèle Thorens. Ce qui permettra de "reconfirmer l'excellent résultat de ce premier tour au second", a déclaré le président des Verts Alberto Mocchi.

Le PDC prendra également une décision lundi soir, tout comme la gauche de la gauche. Dimanche, le ticket rose-vert composé de l'écologiste Adèle Thorens et la socialiste Ada Marra a fini en tête du premier tour, se plaçant devant le sortant Olivier Français.

