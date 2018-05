Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 29 mai 2018 13:18 29. mai 2018 - 13:18

Les conseillers d'Etat Pierre-Yves Maillard et Cesla Amarelle préfèrent former les jeunes qui rencontrent des difficultés plutôt que de les voir partir à l'aide sociale.

Les jeunes sont moins nombreux à l'aide sociale dans le canton de Vaud cette année (-17,2%). Plus largement, moins de personnes (-2,2%) ont recours au revenu d'insertion (RI) pour la première fois depuis sa création en 2006.

En un an, près d'un millier de jeunes en difficulté ont été orientés vers l'insertion par la formation plutôt que vers l'aide sociale dans le canton de Vaud, ont expliqué les conseillers d'Etat Pierre-Yves Maillard et Cesla Amarelle mardi devant la presse à Lausanne. Et plus de 300 nouvelles places d'apprentissage liées à l'insertion professionnelle vont être créées en 2018.

D'ici 2022, ce sont près de 1000 nouvelles places d'apprentissage pour les jeunes en difficulté qui devraient se retrouver sur le marché. En plus des mesures mises en place par le canton de Vaud, un contexte de bas taux de chômage a joué à plein.

Soutien à la formation

Les départements concernés (santé et action sociale; formation, jeunesse et culture) visent les jeunes en fin de scolarité obligatoire sans perpectives, mais d'accord de s'impliquer dans des démarches d'insertion. Il s'agit de 15 à 20% de jeunes achevant la 11e année Harmos.

Une série de mesures veut faciliter l'accès aux filières Certificat fédéral de capacité (CFC) et Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Elle veut aussi prévenir les ruptures d'apprentissage.

Plusieurs entreprises qui ne pourraient pas assurer seules la formation d'apprentis vont se regrouper. Une attention particulière sera donnée aux jeunes migrants.

Mesures pour les 60 ans et plus

Vaud n'oublie pas non plus les personnes à l'autre bout de l'échelle démographique. Le filet social a été étendu pour les personnes mises au chômage à l'approche de l'âge de la retraite: 60 ans pour les femmes, 61 pour les hommes.

Plus de 600 rentes-pont ont été octroyées en 2017 à la place du RI. Conséquence: le RI a enregistré une baisse de 23,3% de personnes de 60 ans et plus dans ses rangs entre janvier 2017 et janvier 2018.

Neuer Inhalt Horizontal Line