Ce contenu a été publié le 29 mai 2018 11:27 29. mai 2018 - 11:27

Les jeunes sont moins nombreux à l'aide sociale dans le canton de Vaud cette année (-17,2%). Plus largement, moins de personnes (-2,2%) ont recours au revenu d'insertion (RI) pour la première fois depuis sa création en 2006.

En un an et demi, près d'un millier de jeunes en difficulté ont été orientés vers l'insertion par la formation plutôt que vers l'aide sociale dans le canton de Vaud, ont expliqué les conseillers d'Etat Pierre-Yves Maillard et Cesla Amarelle mardi devant la presse à Lausanne. Et plus de 300 nouvelles places d'apprentissage liées à l'insertion professionnelle vont être créées en 2018.

D'ici 2022, ce sont près de 1000 nouvelles places liées à l'intégration qui devraient se retrouver sur le marché.

