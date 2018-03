Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 novembre 2009 12:21 03. novembre 2009 - 12:21

Lausanne - Près de 900 places d'apprentissage supplémentaires ont pu être créées à la rentrée 2009 grâce à l'aide financière du canton de Vaud. Le Conseil d'Etat se félicite du succès de l'opération et salue l'action des entreprises.

Au printemps, le canton a décidé de verser aux employeurs (entreprises et communes) 5000 francs pour chaque création de place supplémentaire et 500 francs pour chaque contrat d'apprentissage renouvelé. Avec cet encouragement, les autorités tablaient sur la création de 500 nouvelles places.

Au final, c'est presque le double, avec 894 emplois qui ont vu le jour. Sur ce nombre, 565 places ont été créées dans des entreprises formatrices et 329 dans des sociétés qui ne prenaient jusqu'ici pas d'apprentis, précise le Conseil d'Etat.

