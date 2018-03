Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 mars 2018 12:44 04. mars 2018 - 12:44

Le canton de Vaud ne semble pas vouloir d'une assurance dentaire obligatoire. Après dépouillement dans 64% des communes, 60,4% des votants refuseraient l'initiative du POP et de Solidarités, alors que 39,6% y seraient favorables.

Précurseur en Suisse, le projet visait un accès aux soins dentaires garanti pour tous. Il était soutenu par la majorité de gauche du Conseil d'Etat, les Verts, le PS et le PDC, les syndicats et diverses associations. Son financement s'inspirait du modèle de l'AVS, avec des employeurs et salariés mis à contribution à part égale.

