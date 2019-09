Une seule fondation de droit public gérera le site Plateforme 10, le quartier des arts en construction à côté de la gare de Lausanne. Le Conseil d'Etat vaudois demande en outre 7,6 millions de francs pour différents aménagements des lieux.

Avec le Musée cantonal des Beaux Arts, qui va ouvrir sous peu sa première exposition, et l'implantation du mudac (design) et de l'Elysée (photographies) prévue pour 2021, le site Plateforme 10 veut "s'établir à la pointe du paysage muséal et culturel national", affirme mardi le Conseil d'Etat vaudois.

Fédérer les forces

Pour gérer cet ensemble, le gouvernement veut simplifier les structures et "mutualiser certaines prestations". Il crée ainsi une seule fondation de droit public chargée de "fédérer" forces et compétences, relève le communiqué.

La constitution de la Fondation Plateforme 10 est prévue l'année prochaine. En 2021, le personnel des musées sera intégré au sein de la fondation.

Technologie

Outre l'approbation de cette nouvelle gouvernance demandée au Grand Conseil, le gouvernement sollicite des crédits pour un total de 7,6 millions de francs. L'argent doit servir à la sécurité et au confort des visiteurs. Rampe d'accès, restaurant de 80 places, ainsi que transition numérique sont notamment au menu.

"Le succès d'un musée dépend aujourd'hui de son infrastructure technologique", assure l'exécutif. Il faut garantir un accès fiable à un réseau capable d'absorber un flux important de demandes.

Enfin, le Conseil d'Etat indique qu'il souhaite transformer l'ancien poste directeur des CFF. Avec la volonté de lancer "dans les meilleurs délais" un concours d'architecture.

Neuer Inhalt Horizontal Line