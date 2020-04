Vaud, ici à l'hôpital de Payerne, est désormais le canton qui compte le plus de décès en Suisse.

Vaud est désormais le canton qui compte le plus de décès liés au Covid-19. Il en déplore 279 depuis le début de la crise, dépassant ainsi le Tessin (270), selon le pointage de vendredi des autorités sanitaires vaudoises et tessinoises.

Treize personnes supplémentaires sont mortes en 24 heures dans le canton de Vaud, contre une seule au Tessin.

Sur l'ensemble des victimes vaudoises, la grande majorité sont des personnes de plus de 75 ans avec 237 décès, contre 32 pour les 65-74 ans et 10 pour les plus jeunes.

Du côté des hospitalisations, le recul se confirme. Au total, 256 personnes sont actuellement traitées dans les hôpitaux vaudois (-11 en un jour), dont 65 (-2) aux soins intensifs.

Les autorités vaudoises tiennent un point presse vendredi à 16h00.

