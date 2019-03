Interpellé par des syndicats, le département vaudois de la formation ne programmera plus la méthode de gestion de conflits "Conversations cruciales". Il indique jeudi avoir appris par une lettre du 20 février que cette formation avait été co-écrite par des Mormons. .

Interrogé par Keystone-ATS après réception du communiqué des syndicats, le département de la formation de la conseillère d'Etat Cesla Amarelle a répondu en fin de journée. Il dit avoir appris grâce au courrier des syndicats que la méthode "Conversations cruciales" avait été donnée au Centre professionnel du Nord vaudois (CNPV) et que celle-ci avait été co-écrite par des personnes affiliées à l'église mormone.

"Même s'il n'y a pas de lien évident entre les formateurs qui se trouvent en Suisse et l'église mormone et même si la méthode ne véhicule aucun précepte religieux, le CNPV ne programmera plus cette formation suivant le principe de précaution", écrit le département.

La formation de deux jours a été donnée à cinq reprises au CNPV de décembre 2017 à décembre 2018. La direction de l'établissement ignorait que la méthode avait pour auteur des Mormons. Celle-ci est utilisée dans de nombreux pays et par de multiples entreprises. La société VitalSmarts a été achetée en 2014 par une autre entreprise, TwentyEighty.

Dans leur communiqué, les syndicats Sud et SVMEP jugent que cette méthode tient "du pur et simple formatage". "Elle cherche à imposer un cadre idéologique inacceptable", en opposition à la liberté intellectuelle et en contradiction avec les droits des enseignants.

