Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 mars 2018 14:32 04. mars 2018 - 14:32

Déception pour le président du comité d'initiative en faveur du remboursement des soins dentaires Jean-Michel Dolivo (Solidarités) et pour Brigitte Crottaz, conseillère nationale socialiste: les Vaudois n'ont pas voulu une assurance dentaire obligatoire.

Les Vaudois ne veulent pas d'une assurance dentaire obligatoire. L'initiative du POP et de Solidarités a été rejetée par 57,57% des votants. La participation s'est montée à 55,67%.

Le projet qui vise un accès aux soins dentaires garantis pour tous était soutenu par la majorité de gauche du Conseil d'Etat, les Verts, le PS et le PDC, les syndicats et diverses associations. Le nouvel article constitutionnel prévoyait un financement s'inspirant du modèle de l'AVS, avec des employeurs et salariés mis à contribution à part égale.

"Le peuple a tranché sur une question de fond dans une proportion que j'attendais", a déclaré le conseiller d'Etat Pierre-Yves Maillard. Le résultat a montré que le problème est admis: dans le canton, entre 10 et 20% de la population ne peut se payer des soins dentaires.

De trop nombreux Vaudois se privent de soins dentaires, d’autres partent se soigner à l’étranger, d’autres encore doivent se serrer la ceinture plusieurs mois pour faire face à des frais conséquents, abonde le PSV.

Solutions ciblées

Le score honorable de l’initiative démontre que la population souhaite des solutions. Le PSV espère que les adversaires de l’initiative, qui ont souhaité des solutions plus ciblées pendant la campagne, reviennent au Parlement avec un esprit plus constructif que durant les discussions sur le contre-projet, qu’ils avaient eux-mêmes refusé.

L'initiative "Pour le remboursement des soins dentaires", lancée par la gauche radicale en 2014, avait récolté 15'000 signatures. Si elle avait été acceptée, le canton de Vaud aurait été pionnier en Suisse. Des textes similaires ont été déposés dans les cantons de Genève, Neuchâtel, du Valais et du Tessin.

Neuer Inhalt Horizontal Line