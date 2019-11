Après Eoljorat, le Tribunal cantonal vaudois ouvre la voie à la construction de six éoliennes dans la région de Vaulion, Vallorbe et Premier (photo prétexte).

Le Tribunal cantonal (TC) vaudois a rejeté les recours contre le plan partiel d'affectation (PPA) intercommunal "Sur Grati". Cette décision ouvre la voie à la construction d'un parc de six éoliennes dans la région de Premier, Vallorbe et Vaulion.

Un mois après avoir confirmé le projet "EolJorat", la Cour de droit administratif et public du TC a approuvé la pesée des intérêts effectuée par les autorités attaquées pour le parc "Sur Grati". La performance énergétique qui peut raisonnablement être attendue du parc éolien "Sur Grati" suffit largement à qualifier ce projet d'"installation revêtant un intérêt national", estime-t-il dans un arrêt du 31 octobre.

Les recourants, à savoir des associations de protection de la nature et du paysage ainsi que des habitants de la région, avaient contesté les décisions des communes de Premier, Vallorbe et Vaulion qui avaient adopté le PPA. Ils avaient également recouru contre la décision d'approbation du Département du territoire et de l'environnement.

