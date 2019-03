Des milliers de partisans de l'opposition, vêtus de blanc, convergeaient samedi vers le centre de Caracas malgré un impressionnant déploiement de forces de l'ordre. Simultanément, des milliers de soutiens du régime étaient réunis dans un autre quartier du centre.

Vêtus de rouge, ils attendaient le président Nicolas Maduro, qui a accusé l'opposition et les Etats-Unis de sabotage. Partisans et opposants défilaient au lendemain d'une gigantesque panne électrique qui enfonce un peu plus le pays dans la crise.

Les autorités vénézuéliennes ne fournissent jamais de statistiques concernant les manifestations. En début d'après midi, peu avant 14h00 locales (19h00 en Suisse) selon les constatations de l'AFP, ils étaient près de dix mille manifestants de l'opposition à gagner le lieu du rassemblement final avec M. Guaido, avenue de la Victoria, où de nombreux policiers anti-émeutes ont été déployées depuis les premières heures du jour.

Alors que leur nombre continuait de croître, de très nombreux militaires de la Garde nationale bolivarienne (GNB) avaient pris position le long des autoroutes urbaines et bloquaient les sorties conduisant à l'avenue de la Victoria, selon un journaliste de l'AFP qui a compté au moins vingt blindés.

Marche nationale

"Ils vont essayer de nous faire peur mais ils vont avoir une surprise: ils n'arriveront pas à contenir un peuple décidé à en finir avec l'usurpation" a averti samedi matin sur Twitter Juan Guaido, président par intérim autoproclamé, reconnu par une cinquantaine de pays depuis le 23 janvier.

Mégaphone en main, juché sur le capot d'un 4x4, M. Guaido a appelé à une marche nationale sur Caracas. "J'annonce une tournée, ma tournée et celle de tous les députés (à travers le pays) pour vous faire venir à Caracas de manière définitive", a-t-il déclaré. Il n'a pas donné de précision sur la date. Ce sera "très bientôt", a-t-il uniquement annoncé. Juan Guaido a également répété qu'il était prêt à autoriser une intervention militaire étrangère.

De son côté, le président Maduro qui avait appelé à une mobilisation "anti impérialiste" a affirmé samedi matin, également via Twitter, qu'"une fois de plus l'impérialisme américain a sous-estimé la détermination du peuple vénézuélien".

Courant partiellement rétabli

L'électricité est revenue par intermittence samedi dans la plupart des quartiers de Caracas et dans les Etats du centre-est du pays, mais le reste du territoire reste privé de courant, en particulier la zone pétrolière et très peuplée de Maracaibo (ouest) et les territoires de l'intérieur du pays qui sont dans le noir depuis plus de 40 heures, selon les correspondants de l'AFP.

Les télécommunications, entièrement coupées - internet et réseaux cellulaires - commencent à se rétablir mais le métro de la capitale, qui transporte chaque jour près de deux millions de personnes, est resté fermé.

L'absence de courant depuis jeudi 16h50 locales (21h50 en Suisse) a créé par endroit une situation sanitaire problématique et provoqué des décès dans les hôpitaux qui ne sont pas équipés de générateurs.

"Preuves" contre Washington

Cette panne soumet l'économie du Venezuela, déjà très fragile, et la population à de nouvelles tensions. Avec une inflation hors de contrôle, l'argent liquide est rare, faute de billets disponibles. Seules les transactions électroniques permettent de faire des achats, même pour du pain. Mais toutes ont été suspendues dès jeudi soir.

"J'appelle tout le peuple vénézuélien à s'exprimer massivement dans la rue contre le régime usurpateur, corrompu et incapable qui a plongé notre pays dans l'obscurité", avait appelé Juan Guaido.

Le gouvernement, sous pression depuis des semaines, a dénoncé "la guerre impérialiste sur l'électricité". Le ministre de la Défense Vladimir Padrino a qualifié la panne d'"agression délibérée" des Etats-Unis.

Le gouvernement vénézuélien a affirmé qu'il fournirait à l'ONU "des preuves" d'une responsabilité de Washington dans cette panne géante, la pire jamais connue par le pays. Ces informations seront remises à une délégation du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme qui est attendue dans quelques jours à Caracas, a déclaré le ministre de la Communication, Jorge Rodriguez.

L'origine de la coupure n'est pas encore connue. Des experts accusent le gouvernement socialiste de ne pas avoir investi pour entretenir les infrastructures alors que la crise économique fait rage. La compagnie vénézuélienne d'électricité Corpoelec a dénoncé un "sabotage" de la centrale hydroélectrique vénézuélienne de Guri, la plus importante du pays et l'une des principales d'Amérique latine.

