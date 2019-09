Des éléments de costume seront notamment proposés à la vente publique des objets de la Fête des vignerons les 28 et 29 septembre dans la zone industrielle d'Aigle (archives).

La Fête des Vignerons organise une grande vente publique. Destinée aux professionnels et aux particuliers, elle aura lieu les 28 et 29 septembre dans la zone industrielle d’Aigle (VD). Plus de 300 objets pourront être acquis.

Différents types d’articles seront mis en vente: des costumes, décors et accessoires au mobilier, en passant par la vaisselle des Terrasses de la Confrérie ou encore du Pavillon du Lac. Le matériel de bureau sera également mis en vente.

Aucune réservation n'est possible. Pour pouvoir accéder au lieu de vente, une inscription au préalable à un créneau horaire spécifique est obligatoire, précisent les organisateurs.

https://www.fetedesvignerons.ch/catalogue/

