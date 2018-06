Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 juin 2018 12:47 19. juin 2018 - 12:47

Le plus grand rendez-vous européen de musique urbaine a lieu du 5 au 7 juillet à Frauenfeld. Il affiche complet depuis janvier déjà, la venue du rappeur Eminem ayant fait vendre tous les billets en quelques heures. Le festival attend 50'000 spectateurs par jour.

Déjà présent à l'Openair Frauenfeld il y a huit ans, l'Américain de 45 ans se produira dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 juillet. Son retour suscite visiblement la frénésie: jamais le festival n'avait vendu tous ses billets aussi vite depuis qu'il s'est spécialisé dans le rap et le hip-hop, voilà 11 ans.

Outre la vedette Eminem, les festivaliers pourront assister aux concerts de plus de 50 artistes. Parmi eux, on notera la présence de Wiz Khalifa, Ty Dolla Sign, Savas & Sido et J. Cole.

Budget stable

Depuis l'an dernier, l'Openair Frauenfeld appartient à l'un des plus grands organisateurs de concerts au monde, Live Nation. La force de frappe du groupe américain permet au festival de rester l'un des principaux rendez-vous du genre pour les grands noms de la musique urbaine, et d'engager des stars comme Eminem, explique le porte-parole Joachim Bodmer à Keystone-ats.

Malgré la venue d'Eminem, le budget du festival est resté stable par rapport à l'an dernier. Les organisateurs n'avancent toutefois pas de chiffres. Les conditions posées par les autorités et l'augmentation des coûts pour la sécurité avaient poussé la société First Event à jeter l'éponge et à céder la majorité du capital l'Openair Frauenfeld à Live Nation.

Neuer Inhalt Horizontal Line