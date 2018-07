Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

06. juillet 2018 - 18:52

L'hécatombe se poursuit dans le simple dames à Wimbledon.

Finaliste malheureuse l'an dernier, la tête de série no 9 Venus Williams a été éliminée dès le 3e tour. Sa soeur cadette Serena (no 25) sera en revanche bien présente en deuxième semaine.

Quintuple lauréate de cette troisième levée du Grand Chelem, Venus Williams (38 ans) été battue 6-2 6-7 (5/7) 8-6 par la gagnante du dernier tournoi de Gstaad Kiki Bertens (no 20). L'Américaine de 38 ans n'a rien lâché dans cette partie, recollant à un set partout après s'être retrouvée à deux points de la défaite lorsque son adversaire néerlandaise a servi pour le gain du match à 6-2 5-4. Elle a même mené 2-0 dans la troisième manche...

L'élimination de Venus Williams est survenue quelques heures après celle de sa compatriote Madison Keys (no 10), battue en trois sets par la qualifiée russe Evgeniya Rodina (WTA 120) vendredi. Seules deux des dix premières têtes de série du tableau féminin, Simona Halep (no 1) et Karolina Pliskova (no 7), sont donc encore en lice alors que le 3e tour n'est même pas bouclé!

Sacrée à sept reprises sur le gazon londonien, Serena Williams (36 ans) a livré une prestation solide sur le Centre Court. Auteur de 12 aces, l'Américaine s'est imposée 7-5 7-6 (7/2) face à Kristina Mladenovic (WTA 62), qui a pourtant mené 5-3 dans le premier set. Forfait l'an dernier alors qu'elle était enceinte, Serena Williams en est à 17 succès d'affilée à Church Road où elle avait triomphé en 2015 et en 2016. Elle se mesurera à Evgeniya Rodina lundi en 8e de finale.

Donna Vekic (WTA 55) poursuit elle aussi sa route. La Croate a dominé la Belge Yanina Wickmayer (WTA 101) 7-6 (7/2) 6-1 au 3e tour, sous les yeux de son petit ami Stan Wawrinka. Elle jouera ainsi, à 22 ans, son premier 8e de finale en Grand Chelem, face à la puissante Allemande Julia Görges (no 13).

