De l'avis de Gregor Greber, ici à l'image, l'activité de développement d'Implenia devrait être séparée du groupe pour ensuite être cotée en Bourse. Cette unité dispose d'importantes et attrayantes réserves foncières, lesquelles doivent être valorisées à long terme (archives).

Veraison Capital veut qu'Implenia se scinde en deux entités. La société d'investissements zurichoise désormais alliée à Parmino Holding, souhaite que le numéro un suisse de la construction sépare ses activités de développement de projet et de gros oeuvre.

Dans une interview publiée mercredi sur le site "The Market", Gregor Greber, le co-fondateur de Veraison Capital, précise que l'activité de développement devrait être séparée du groupe pour ensuite être cotée en Bourse. Cette unité, "parfaitement gérée et positionnée" dispose d'importantes et attrayantes réserves foncières, lesquelles doivent être valorisées à long terme.

Les réserves foncières d'Implenia sont inscrites au bilan du groupe de construction zurichois pour un montant de 199 millions de francs. Se référant à des analyses externes, M. Greber estime leur valeur ainsi que celle de la division à pas moins de 400 millions de francs.

M. Greber note que Veraison mène un "dialogue constructif" avec le président du conseil d'administration d'Implenia, Hans Ulrich Meister. Ce dernier a assuré la société d'investissement zurichoise que les réserves foncières du groupe de construction né de la fusion en 2006 du Genevois Zschokke et du Bâlois Batigroup ne doit pas être utilisée pour des subventions croisées ou pour financer l'activité de construction.

Investisseur militant

M. Greber n'a pas souhaité s'exprimer pour l'heure quant à un abandon des activités d'Implenia à l'étranger. La direction du groupe de construction, notamment actif en Allemagne, en Autriche et en Norvège, est convaincue de maîtriser la gestion de projets et des risques. "Une conviction dont nous sommes heureux", a-t-il commenté.

Actionnaire qualifié d'activiste, Veraison Capital a annoncé vendredi dernier s'allier à la société d'investissements Parmino Holding de Max Rössler, laquelle contrôle avec ce dernier 16,3% d'Implenia pour former un groupe détenant 18,1% des titres du groupe de construction. M. Rössler figure au rang des propriétaires de référence de l'entreprise sise à Dietlikon, en banlieue zurichoise, depuis sa fondation.

Participations dans Comet, Komax et Ascom

Veraison peut être défini comme un actionnaire activiste mettant à profit son influence pour imposer sa vision stratégique auprès de la direction d'une entreprise. M. Greber et Valentin Chapero, ancien patron du fabricant d'implants auditifs Sonova, représentent les hommes forts de la société zurichoise qui détient des participations significatives dans différentes entreprises cotées à la Bourse suisse, notamment Comet, Komax, Meyer Burger, Calida ou encore Ascom.

Selon les propos tenus vendredi dernier par M. Greber, Implenia est massivement sous-évalué par rapport à sa capacité bénéficiaire et à la valeur de ses actifs. L'engagement de Veraison doit permettre au géant de la construction d'atteindre son plein potentiel.

