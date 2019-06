Le site pénitencier de Crêtelongue à Granges (VS) devrait être agrandi. Le Grand Conseil valaisan a donné un signal clair mardi pour la construction de deux nouveaux bâtiments. Tous les groupes politiques ont tacitement soutenu l'entrée en matière sur le projet.

Concrètement, le projet consiste à ajouter deux bâtiments à la vingtaine actuelle et à rénover une bonne partie de la structure actuelle. La construction de ces édifices permettra de créer, à terme, seize nouveaux emplois (EPT).

L'entité actuelle, construite en 1931, présente des problèmes de sécurité, de confort et de salubrité pour les détenus mais aussi au niveau des conditions de travail pour le personnel. Sans oublier des risques en matière d'incendie et sismique.

Un seul site

Après travaux, le bâtiment principal accueillera les détenus condamnés à des longues peines. Le bâtiment annexe accueillera les détenus condamnés à de courtes durées, soumis à un régime de semi-détention ou à du travail externe. Les prisonniers au bénéfice du régime de haute sécurité continueront quant à eux d'être incarcérés dans les Etablissements de la Plaine de l'Orbe (VD) et à Curabilis (GE).

Les travaux sur le site de Crêtelongue constitueront la première étape de la mise en application de la stratégie carcérale 2030 de l'Etat du Valais. Celle-ci prévoit le regroupement sur un seul site de tous les régimes d'exécution des peines. Le but est d'optimiser les chances des détenus de se réinsérer socialement et professionnellement, via des programmes adaptés.

Soutien financier de l'OFJ

La construction de ces nouveaux édifices devrait s'étaler jusqu'en 2025. "Seront-ils encore adaptés à ce moment-là?", s'est interrogée la députée PDC Charline Berguerand lors du débat. Un doute partagé par plusieurs élus haut-valaisans, mais balayé par le conseiller d'Etat en charge du projet, Frédéric Favre.

Le projet est devisé à 40,69 millions de francs. Les travaux seront pris en charge à hauteur de 65%, soit 26,93 millions, par l'Etat du Valais. Le solde de la facture, à savoir 13,76 millions de francs, reviendra à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Quatre à cinq autres millions seront investis pour des travaux d'entretien, selon la même clé de répartition.

