Ce contenu a été publié le 8 juillet 2018 03:35 08. juillet 2018 - 03:35

Le début d'une opération de sauvetage se dessine: les autorités thaïlandaises ont fait évacuer les abords de la grotte où sont piégés douze enfants et leur coach de football.

Les autorités thaïlandaises ont annoncé dimanche l'évacuation des alentours de la grotte inondée où sont bloqués 12 adolescents et leur moniteur de football depuis une quinzaine de jours. Elles ont décidé de lancer une "opération de sauvetage".

"Tous ceux qui ne sont pas impliqués dans l'opération doivent sortir de la zone immédiatement", a annoncé la police par haut-parleur sur le site, où se trouvent des centaines de journalistes. "Nous devons utiliser la zone pour aider les victimes".

Cette annonce est survenue avec l'apparition de nuages sombres augurant de nouvelles pluies de mousson dimanche matin, susceptibles d'accroître les risques dans la grotte où les sauveteurs mènent toujours une "guerre contre l'eau et le temps" pour sauver les garçons et leur coach.

Les garçons, âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur, qui a 25 ans, ont disparu le 25 juin après avoir entrepris d'explorer la grotte de Tham Luang. Celle-ci se trouve dans un parc forestier de la province de Chiang Rai, près de la frontière avec la Birmanie.

Branle-bas de combat

L'annonce d'évacuation a été suivie par un branle-bas de combat dans le camp monté par les journalistes, avec des caméras partout et des lits de camp pour être aux meilleures places pour filmer l'évacuation des enfants. Narongsak Osottanakorn, le chef de la cellule de crise, avait prévenu vendredi soir que l'afflux de médias posait problème.

"Nous avons de plus en plus de médias qui arrivent et s'installent partout", avait-il critiqué. "Les équipes médicales se sont plaintes auprès de moi que cela devient un problème", avait-il dit, évoquant des mesures à venir.

