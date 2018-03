Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 février 2018 19:06 27. février 2018 - 19:06

Lors de la deuxième journée des tests de F1 à Montmelo près de Barcelone, Sebastian Vettel sur Ferrari a réussi le meilleur temps en 1'19''673.

L'Allemand a devancé Valtteri Bottas (Mercredes), Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) et Max Verstappen (Red Bull-Renault), qui sont les seuls pilotes à être restés dans la même seconde.

Le Monégasque Charles Leclerc a parcouru 81 tours au volant de son Alfa Romeo Sauber Ferrari et a dû interrompre son premier des deux entraînement peu après midi suite à un tête-à-queue complet dans le virage no 4. Il s'est finalement classé dixième sur onze pilotes en lice et a concédé 3''408 à Vettel. Le néophyte de la F1 a tout de même perdu 0''329 de moins que son coéquipier d'écurie Marcus Ericsson la veille sur le meilleur temps réalisé par Daniel Ricciardo.

Le Polonais Robert Kubica, qui a remporté à Montréal en 2008 l'unique victoire de l'équipe Sauber et qui s'était blessé gravement à la main lors d'un accident en rallye en 20111, a conduit la Williams en tant que pilote remplaçant l'après-midi. Il a pris le volant de Sergeï Sirotkin et s'est montré trois dixièmes de seconde plus rapide que le Russe en matinée.

En raison des températures inamicales pour la région (proche des gelées, il a même légèrement neigé), ces temps apporteront peu d'enseignements parce que le 25 mars pour le début de la saison à Melbourne, il ne fera jamais aussi froid et que les données récoltées en Catalogne n'auront que peu de valeur.

