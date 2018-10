Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 11 octobre 2018 17:29 11. octobre 2018 - 17:29

La Ville de Vevey et la Confrérie des vignerons sont parvenues à un accord concernant la mise à disposition de l'espace public durant la fête et ses contreparties financières. Le montant n'est pas divulgué pour l'instant.

La convention signée par les deux parties règle des frais effectifs, comme les pertes de recettes liées aux parcomètres, a expliqué jeudi à Keystone-ATS Frédéric Hohl, directeur exécutif de la fête. Elle englobe aussi la location de salles et d'écoles, et des mesures pour améliorer la vie des habitants et des commerçants, comme la livraison gratuite à domicile via le service Dring Dring.

Pour l'heure, les parties ne communiquent pas le montant de la transaction, qui s'élève à plusieurs millions. "Le Conseil communal aura la primeur de l'information, ultérieurement. Nous venons de signer la convention", a précisé la syndique Elina Leimgruber.

"On a réussi à bien se comprendre", ajoute la syndique. "Nous avons circonscrit les demandes de la fête et fait en sorte que cela ne coûte pas au citoyen veveysan", a-t-elle ajouté. Il reste à régler, dans un deuxième temps, la gestion des déchets.

La ville a finalement renoncé à intégrer dans la convention le manque à gagner lié aux amendes. "Nous nous sommes concentrés sur les pertes liées aux parcomètres", a ajouté Mme Leimgruber. Les discussions se sont faites en "bonne harmonie".

"On est satisfaits", a ajouté de son côté Frédéric Hohl. "On n'a pas l'impression d'avoir abusé. On n'a pas bénéficié d'un traitement de faveur", a-t-il dit, rappelant que la fête, avec son budget de quelque 100 millions de francs, ne touche aucune subvention.

Travaux dès lundi

Cet accord permet d'entamer dans la sérénité le chantier du montage de la fête dès le début de la semaine prochaine, indique le communiqué de presse. Les travaux préparatoires débuteront lundi.

Les responsables de la Fête des vignerons, qui se tiendra du 18 juillet au 11 août 2019, ont rencontré cette semaine les commerçants et les habitants pour répondre à leurs questions et à leurs inquiétudes. Ils leur ont annoncé que les voisins de l'arène recevront une carte qui leur permettra de venir suivre toutes les répétitions à partir du 20 mai. "On a envie de faire le chemin des répétitions avec eux. Cela a été très apprécié", a ajouté M. Hohl.

Neuer Inhalt Horizontal Line