Le démontage de l'arène de la Fête des vignerons va bon train à Vevey. Mais la place du Marché ne retrouvera pas son aspect d'avant les festivités. Une "configuration transitoire" se met en place en attendant le réaménagement complet, qui démarrera d'ici deux ans.

La place du Marché va commencer sa métamorphose et voir ses places de stationnement clairement diminuer. Elle en comptera désormais 312, au lieu des 472 qui existaient avant la Fête des vignerons.

Le nouvel agencement à 312 places se mettra en place progressivement, en fonction de l'avancement des travaux de remise en état des lieux, a annoncé jeudi la ville. "On ne connaît pas encore la date exacte. Ce devrait être d'ici la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine", a expliqué jeudi Julien Cainne, chef de Service de la Direction de l'urbanisme, de la mobilité et du développement durable.

Les nouvelles places, qui doivent être tracées au sol, auront un gabarit supérieur aux précédentes pour répondre aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route. La nouvelle configuration libérera de l'espace devant les terrasses et devant la Grenette, "qui est aujourd'hui mal mise en valeur", note M. Cainne.

Compensations

En guise de compensation, une soixantaine de places de substitution sont d'ores et déjà disponibles au parking souterrain Manor et de nouveaux emplacements sont prévus le long de l'avenue Nestlé. Et une offre temporaire sera présentée pour le samedi, jour d'affluence. "La place est occupée à environ 60% en moyenne durant l'année. Elle n'est saturée que le samedi", a relevé le chef de service.

Enfin, le marché bihebdomadaire - qui avait migré à La Tour-de-Peilz durant les travaux de la Fête - reviendra sur la place du Marché à partir du 2 novembre. "Tout sera mis en oeuvre pour assurer un retour dans les meilleures conditions possibles", explique le communiqué de presse. Une partie des marchands s'étaient opposés au retour sur la place du marché.

Discuté de longue date, le vaste réaménagement de la place du Marché devrait débuter d'ici deux ans environ. Soutenu par la municipalité, il prévoit de ne laisser que 200 places de stationnement sur la place et entend faire la part belle aux espaces de détente et aux terrasses ombragées. En mai dernier, les Veveysans avaient refusé en votation de créer un parking souterrain.

