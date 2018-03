Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 février 2018 15:14 15. février 2018 - 15:14

A l'été 2019, toutes les activités de soins aigus seront réunies dans le nouvel Hôpital Riviera-Chablais. Le transfert des patients et employés des différents sites à Rennaz (VD) se fera progressivement entre mai et juin 2019 (archives).

L'hôpital de Rennaz (VD) accueillera toutes les activés de soins aigus à l'été 2019. Les sites de Vevey (VD) et Monthey (VS) abriteront chacun une clinique de gériatrie, une permanence médicale et des consultations spécialisées.

En 2021, une fois leur rénovation aboutie, les sites de Monthey et Vevey Samaritain abriteront chacun une clinique de gériatrie et de réadaptation dotée de 75 lits, indique jeudi un communiqué de l'Hôpital Riviera-Chablais (HRC). Les futures missions de ces deux sites visent à compléter l'offre de prestation de l'Hôpital de Rennaz.

Chacun des deux emplacements comptera une permanence médicale qui doit pouvoir traiter les petites urgences sans rendez-vous, une consultation agendée ou encore un suivi. A noter que Monthey dispose déjà d'une permanence ouverte en semaine qui sera maintenue pendant les travaux. Dès 2019, ses horaires et sa mission seront progressivement étendus.

Enfants à Vevey

Si cette structure ne prend pas en charge les enfants, la future permanence de Vevey soignera, elle, adultes et enfants. "Pour ce faire, l’HRC souhaite une collaboration avec les médecins pédiatres de la région de la Riviera", peut-on lire dans le dossier de presse.

Côté budget, une enveloppe de 25 millions de francs est prévue pour les travaux qui se dérouleront de juillet 2019 à janvier 2021 à Monthey et Vevey. Quant aux sites de Mottex et Vevey Providence qui prendront en charge les patients en gériatrie pendant ces travaux, ils cesseront ensuite leur activité hospitalière.

Neuer Inhalt Horizontal Line