Ce contenu a été publié le 28 octobre 2018 07:16 28. octobre 2018 - 07:16

Maverick Viñales a offert à Yamaha sa première victoire de la saison de MotoGP dimanche lors du GP d'Australie.

L'Espagnol a devancé de 1''543 son dauphin italien Andrea Iannone (Suzuki), alors que Thomas Lüthi (Honda) a terminé hors des points (16e). Ce succès est le 21e pour Viñales (23 ans), le premier depuis le mois de mai 2017. Il permet à Yamaha de renouer avec une victoire qui lui échappait depuis 25 courses et un succès de Valentino Rossi à Assen en juin 2017.

Assuré d'un cinquième titre mondial en MotoGP depuis une semaine, Marc Marquez (Honda) a dû abandonner à la suite d'un accrochage avec Johann Zarco (Yamaha Tech3). L'Espagnol était parti en pole position. Ejecté de sa moto à près de 300 km/h, Zarco a été surpris par un freinage de Marquez, juste devant lui dans la ligne droite des stands au début du 5e tour, mais le Français n'a pas été blessé dans cette chute très spectaculaire.

Il ne reste plus que deux Grands Prix à Thomas Lüthi pour éviter le zéro pointé pour ses débuts dans la catégorie-reine. Parti en 20e position, l'Emmentalois a tout de même échoué à plus de 4'' de la 15e place décrochée par le Belge Xavier Simeon (Ducati). Un Xavier Simeon qui n'avait pas marqué le moindre point cette saison avant cette course...

