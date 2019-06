Toyota a réussi le doublé lors de la 87e édition des 24 Heures du Mans. Vainqueurs en 2018, Sébastien Buemi, Fernando Alonso et Kazuki Nakajima ont récidivé sur la voiture no 8.

Pourtant, la no 7 du trio composé par Mike Conway, Kamui Kobayashi et José-Maria Lopez a mené durant plus de 22 heures. Mais la course a basculé à une heure de l'arrivée, quand Lopez a dû s'arrêter deux fois en autant de tours, un capteur indiquant une crevaison lente. C'en était fini des chances de sa voiture, qui a fini à 15 secondes des vainqueurs...

Buemi et ses coéquipiers ont donc touché le jackpot. Et outre cette victoire presque inespérée, le trio s'est adjugé le titre mondial des pilotes d'endurance. C'est la deuxième fois après 2014 que le pilote vaudois décroche la couronne mondiale. Avec deux succès au Mans, il devient le deuxième Suisse le plus titré dans cette épreuve majeure derrière Marcel Fässler, trois fois vainqueur.

Après des années d'échecs et de malchance, la marque japonaise a donc triomphé pour la deuxième année consécutive. Un succès logique, compte tenu du manque d'opposition en LMP1.

