Roger Federer a connu une entrée en matière sur gazon difficile mardi. Le numéro 3 mondial l'a emporté 7-6 (7/1) 6-3 contre l'Australien John Millman (ATP 57) au 1er tour du tournoi ATP de Halle.

Le Bâlois a sans doute besoin d'un peu de rythme pour retrouver toutes ses sensations sur sa surface fétiche. Contre Millman, qui l'avait battu en 8e de finale à l'US Open 2018, Federer n'a pas inquiété, mais il n'a pas impressionné non plus. En veut pour preuve un premier set où il a paru n'avoir pas encore réglé tous les détails. Avec 18 coups gagnants pour 20 fautes directes (!) dans cette manche, Federer a certes été à l'initiative mais son jeu a comporté beaucoup de déchets.

Heureusement, le service de celui qui s'est imposé à 9 reprises dans le tournoi allemand semble être bien affûté. Avec un total de 9 aces et 67% de première balle, le Suisse a pu notamment faire la différence en s'adjugeant aisément le tie-break du premier set.

Plus en jambes lors de la seconde manche, il a finalement existé sur le service adverse. Plus offensif, avec quelques montées au filet, Federer est parvenu à breaker à 3-2 en sa faveur. L'occasion de conclure avec un peu plus de sérénité la partie. Mais il en faudra probablement davantage au 2e tour jeudi. Il défiera Jo-Wilfried Tsonga (ATP 77) qui a battu 6-4 7-5 son compatriote Benoît Paire.

