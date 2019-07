Viktorija Golubic disputera les seizièmes de finale de Wimbledon. La Zurichoise a remporté 6-4 7-6 (7/3) le deuxième tour qui l'a opposée à la Kazakh Yulia Puntintseva (WTA 39).

C'est la première fois que Viktorija Golubic se hisse à la hauteur d'un troisième tour dans un tournoi du Grand Chelem. Son adversaire vendredi sera la gagnante de la rencontre entre l'Américaine Sofia Kenin (WTA 28) et l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 35).

Face à Yulia Puntintseva, qui avait éliminé lundi la no 2 mondiale Naomi Osaka, Viktorija Golubic a signé une victoire qui ne souffre aucune discussion. Bien plus créative que sa rivale, la Zurichoise a pu s'appuyer sur la variété de son revers pour forcer la décision et pour s'assurer le gain d'un chèque de 140'000 francs qui fera le plus grand bien à ses finances.

