Viktoria Golubic (WTA 76) et Jil Teichmann (WTA 68) n'ont pas fait mentir les pronostics à Melbourne. Les Zurichoises sont tombées au premier tour comme le commandait la logique des classements.

Melbourne demeure, ainsi, une terre maudite pour Viktorija Golubic. Battue 4-6 6-1 7-6 (10/5) par la Chinoise Lin Zhu (WTA 71), la Championne de Gstaad 2016 a concédé une cinquième défaite de rang au premier tour de cet Open d'Australie. Cette défaite est particulièrement rageante dans la mesure où la Zurichoise a galvaudé 11 balles de break dans le troisième set avant de mener 3/0 dans le Super tie-break. Elle devait s'incliner sur sa 46e faute directe de la journée après 2h31' de match.

Quant à Jil Teichmann, elle a été battue 6-4 4-6 6-4 par Ekaterina Alexandrova (no 25). Titrée à Shenzhen en début d'année, la Russe a toujours fait la course en tête. Elle a mené 4-1 au premier set, 3-1 au deuxième et 4-0 au troisième. Malgré une réelle bravoure, Jil Teichmann est partie de trop loin pour espérer un meilleur sort lors de sa grande première dans le tableau principal de l'Open d'Australie.

